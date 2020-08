Tuttosport in prima pagina: "Ibra-Milan: bonus Champions"

Anche il quotidiano Tuttosport pone l’accento in prima pagina sul rinnovo di Ibrahimovic con la società rossonera. "Ibra-Milan: bonus Champions", titola il noto giornale sportivo, soffermandosi così sui dettagli del nuovo contratto di Zlatan, che guadagnerà altri 500mila euro se la squadra dovesse concludere il campionato in una delle prime quattro posizioni. Per quanto riguarda le altre mosse di mercato del club, Bakayoko e Brahim Diaz sono "a un passo".