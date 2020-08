Tuttosport in prima pagina: "Ibra-Milan, fiducia Maldini"

C’è spazio anche per il mercato dei rossoneri - o meglio, per la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic - sulla prima pagina del quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina. "Ibra-Milan, fiducia Maldini", titola il noto giornale sportivo, evidenziando così l’ottimismo del direttore tecnico milanista. L’accordo con l’attaccante svedese non è ancora stato raggiunto, ma i vertici di via Aldo Rossi non sembrano essere preoccupati.