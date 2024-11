Tuttosport in prima pagina: "Il coraggio di Fonseca: 'Gioca Camarda'"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Il coraggio di Fonseca: 'Gioca Camarda'". Con Morata out, Paulo Fonseca ha deciso che a sostituirlo stasera dal primo minuto al centro dell'attacco rossonero a Cagliari sarà Francesco Camarda, che diventerà il secondo esordiente da titolare pù giovane nella storia del Milan dopo Giuseppe Sacchi nel 1942.

L'annuncio è stato fatto ieri in conferenza stampa dallo stesso Paulo Fonseca che ha spiegato così la sua scelta: "Per me non è sorprendente. Lavora tutti i giorni con noi. Penso che tutti nel club credono tanto in lui: lavora e capisce bene il ruolo. Per me i giocatori non hanno età, hanno qualità. E lui dimostra tutti i giorni che ha qualità. Morata in questo momento ha un ruolo molto specifico: non è sempre un attaccante, ma tante volte è un giocatore che sblocca le linee di passaggio. Penso che Camarda, in questo momento, è più pronto di Abraham per fare questo ruolo. E devo dire che Abraham non sta totalmente bene ma sta meglio. Io ho fiducia totale in Camarda. Si è allenato molto bene. Ha l’età che ha, ma ha una maturità molto grande. Ha coraggio, lavora tanto per la squadra difensivamente. Ieri abbiamo avuto questo problema di Morata. Non ho avuto un solo dubbio su chi avrebbe dovuto giocare con il Cagliari".