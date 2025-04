Tuttosport in prima pagina: "Inter-Milan, Coppa paura. Nel derby c'è da farsi male"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Inter-Milan, Coppa paura. Nel derby c'è da farsi male". Stasera alle 21 è in programma a San Siro la semifinale di ritorno di Coppa Italia e si ripartirà dall'1-1 dell'andata. Da una parta ci saranno i nerazzurri che sono in corsa per lo scudetto e in semifinale di Champions League e puntano al triplete, dall'altra invece ci sono i rossoneri per i quali la Coppa Italia rappresenta l'ultima via rimasta per conquistare un posto in Europa League nella prossima stagione.

In merito all'importanza della gara di questa sera, Sergio Conceiçao ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "Dobbiamo fare il nostro lavoro. Partita importantissima per tutti: giocatori, chi lavora al Milan, per i tifosi. Una stagione positiva per il Milan sarebbe vincere lo Scudetto, andare in fondo in Champions League. Per un club storico come il Milan dev'essere normale arrivare in finale di Coppa Italia".