Tuttosport in prima pagina: "Leao esclusivo: tutte le carte segrete. Milan, che flop!"

L'edizione di questa mattina di Tuttosport in taglio laterale parla di Milan e non solo della brutta prestazione in amichevole di ieri pomeriggio contro il Psv. Questo il titolo scelto dal quotidiano piemontese: "Leao esclusivo: tutte le carte segrete. Milan, che flop!". All'interno delle giornale infatti viene fatto un approfondimento su tutte le questioni relative al rinnovo di contratto di Rafael Leao e della sua multa da pagare allo Sporting.