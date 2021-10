Nel taglio alto della prima pagina odierna di Tuttosport spazio alle due milanesi scese in campo ieri in Champions. "Milan, adesso è dura. Dzeko, sceriffo Inter": rossoneri ko per 1-0 contro il Porto, qualificazione agli ottavi sempre più difficile. Vittoria dei nerazzurri per 3-1 contro lo Sheriff: Inzaghi riapre il discorso qualificazione.