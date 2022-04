Tuttosport in prima pagina: "Milan arabo: aria di closing"

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio anche per il futuro societario del club rossonero: "Milan arabo: aria di closing". Prosegue spedita la trattativa tra Elliott e Investcorp che è sempre più vicino dal diventare il nuovo proprietario della società di via Aldo Rossi. Gli avvocati dei due fondi sono al lavoro e ormai le distanze tra le parti sono minime. Intanto Singer prova a tenersi una quota per l'affare stadio.