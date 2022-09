Tuttosport in prima pagina: "Milan, il palo dei rimpianti"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport recita così in prima pagina questa mattina sul pareggio dei rossoneri per 1-1 in Austria contro il Salisburgo: "Milan, il palo dei rimpianti". Il chiaro riferimento è al legno colpito praticamente a tempo scaduto da Rafael Leao che ha negato i tre punti alla squadra di Pioli. Riportate in sottotitolo anche le parole del tecnico Campione d'Italia a fine partita: "Serviva più qualità".