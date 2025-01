Tuttosport in prima pagina: "Milan, l'azzardo di Conceiçao"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina questa mattina: "Milan, l'azzardo di Conceiçao". Da quando è arrivato sulla panchina del Diavolo al posto dell'esonerato Paulo Fonseca, l'ex Porto sta gestendo il tutto con grande carattere, mettendo in riga chiunque, dai giocatori ai dirigenti. I risultati, per ora, gli stanno dando ragione, ma se le cose dovessero iniziare a non andare bene questa gestione potrebbe portare nuovi problemi nel Diavolo.

In merito al clima che si respira nel Milan, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "La serenità arriva con i risultati e con le vittorie. Serve trovare anche continuità, è più facile giocare, ti dà fiducia e ti porta anche la fortuna. Al Milan c'è la pressione di fare sempre risultato, vogliamo vincere sempre, stiamo cercando la continuità. Ieri non ha vinto la qualità, ma l'atteggiamento, così come in Supercoppa. Con questo spirito può succedere quello che è successo con Calabria e il mister. Da fuori può sembrare più di quello che è, per noi è una cosa normale. A livello di immagine capisco che non è il massimo. Quando troveremo continuità avremo anche maggiore serenità".