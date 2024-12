Tuttosport in prima pagina: "Milan, tutti contestati alla festa della società"

La forte contestazione nel post partita contro il Genoa è stata riproposta anche ieri sera dal tifo organizzato rossonero, che si è appostato all'esterno del locale dove il Milan ha riunito tesserati, amici e leggende per festeggiare insieme i 125 anni di storia del club. La Curva Sud non ha fatto altro che ribadire il proprio dissenso per il modo in cui squadre e proprietà si stanno comportando in questa stagione, pretendendo rispetto per il passato ed il valore che hanno i colori rossoneri.

In pochi si sono salvati, ovvero Fofana, Camarda, Pulisic e Maignan, al resto sono stati dedicati fischi e cori. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato in prima pagina "Milan, tutti contestati alla festa della società", riprendendo nel titolo anche il coro più in voga del momento tra i tifosi rossoneri, ovvero "Cardinale devi vendere", assente anche ieri a differenza invece dell'ex proprietario Gordon Singer, numero uno del fondo Elliot (CLICCA QUI).