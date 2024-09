Tuttosport in prima pagina: "Notte da Milan: Inter in Gabbia"

"Notte da Milan: Inter in Gabbia". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, soffermandosi sul derby di Milano vinto dal Milan. I rossoneri hanno risolto il match contro l'Inter soltanto nel finale, dove Gabbia ha punito i nerazzurri con un colpo di testa ad un minuto dalla fine. Una grande soddisfazione per il Diavolo, che aggancia proprio i nerazzurri a quota 8 in classifica e riesce a sfatare un vero e proprio tabù dopo sei derby consecutivi persi.

Dopo la vittoria, Paulo Fonseca ha dichiarato in conferenza stampa: "È stata una vittoria importante. Ma deve essere la normalità, dobbiamo continuare a lavorare per avere sempre questa fiducia, perché i giocatori hanno lavorato sempre bene, facendo quello che noi pensiamo. Primo dobbiamo giocare da squadra in tutti i momenti, secondo dobbiamo continuare a migliorare. Non è perché abbiamo vinto oggi che siamo la miglior squadra e non eravamo la peggiore neanche prima di oggi. Dobbiamo essere equilibrati. Poi oggi si festeggia, ma da domani si continua con questo equilibrio".