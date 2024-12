Tuttosport in prima pagina sul mercato: "Juve, c'è Tomori"

"Juve, c'è Tomori": titola così oggi in prima pagina Tuttosport che spiega che i bianconeri sono alla ricerca di rinforzi in difesa e l'ultima idea porta a Fikayo Tomori che non è più un titolare al Milan e quindi non è esclusa una sua partenza durante il mercato di gennaio. Nelle ultime settimane, l'inglese sta vedendo pochissimo il campo visto che Fonseca ormai ha scelto Gabbia e Thiaw come prime scelte in difesa.

Questi i numeri stagionali di Tomori con il Milan:

PRESENZE SERIE A: 8

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

MINUTI IN CAMPO: 1085'

AMMONIZIONI: 4