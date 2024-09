Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Brividi Fonseca con Leao e Theo"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Brividi Fonseca con Leao e Theo". Stasera i rossoneri tornano in campo dopo la sosta per le nazionali a San Siro contro il Venezia, la prima di tre gare che potrebbero essere decisive per il futuro in panchina di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese, finito al centro delle critiche dopo il deludente inizio di stagione del Diavolo, tornerà a schierare dal primo minuto sia Theo Hernandez che Rafael Leao dopo averli messi in panchina nell'ultima partita contro la Lazio. Il Milan si affida a loro per uscire dal momento complicato.