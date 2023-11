Tuttosport in prima pagina: "Ultimatum Cardinale: Pioli, o svolti o salti"

Spazio al Milan nella prima pagina di odierna di Tuttosport, con un focus sulla panchina di Stefano Pioli: "Ultimatum Cardinale: Pioli, o svolti o salti". Dopo il ko con il Dortmund c'è stato un lungo vertice a Milanello fra allenatore e proprietà, che potrebbe optare su Ignazio Abate in caso di una mancata svolta. Una situazione che di fatto vedrebbe Pioli lontano dal Milan dopo quattro anni.

Al momento però fiducia confermata al tecnico rossonero che resta al suo posto nonostante il momento difficile che va avanti ormai da qualche settimane e la quasi eliminazione dalla Champions League (serve un vero miracolo per andare agli ottavi). A complicare tutto poi ancora di più sono poi i tantissimi infortuni che stanno colpendo il Diavolo: l'ultimo in ordine di tempo è quello di Malick Thiaw che si è fatto male contro il Borussia Dortmund e ha riportato una severa lesione muscolare che lo terrà fuori per diverse settimane.