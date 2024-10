Tuttosport in vista dell'Udinese: "Idea Fonseca: rilancio Terracciano"

La pausa per le Nazionali è arrivata al suo giro di boa e i club iniziano già a pensare al prossimo weekend quando si tornerà in campo. Il Milan, per esempio, sarà atteso dall'impegno contro l'Udinese, storicamente una bestia nera rossonera. La gara si disputerà sabato 19 ottobre a San Siro alle ore 18. I rossoneri saranno orfani, contro i friulani ma anche nella gara dopo a Bologna, del loro terzino e vice capitano Theo Hernandez che, ingenuamente, si è fatto espellere per proteste al termine della gara contro la Fiorentina.

Paulo Fonseca deve pensare a come sostituire il francese e la scelta potrebbe ricadere sull'unico altro terzino sinistro di ruolo presente in prima squadra - e non condiviso con Milan Futuro - ovvero Filippo Terracciano. Questo almeno è quanto scrive questa mattina Tuttosport che titola: "Idea Fonseca: rilancio Terracciano". E poi ancora si legge: "Il tecnico ci pensa per la sfida con l'Udinese e per la trasferta di Bologna". L'ex Verona era partito da titolare nella trasferta contro la Lazio e dunque, guardando allo storico di Fonseca, si potrebbe pensare che l'allenatore consideri il laterale italiano come il primo sostituto di Theo.