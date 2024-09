Tuttosport: "Inzaghi-Fonseca: è il derby degli opposti"

vedi letture

Domenica in quel di San Siro andrà in scena uno dei due soliti appuntamenti stagioni più attesi dalla città di Milano: il derby della Madonnina. Negli ultimi anni questa sfida non ha avuto storia, visto il dominio totale dell'Inter, ma l'impressione è che si possa continuare su questa strada nel momento in cui il Milan non cacci fuori tutto l'orgoglio che ha in corpo.

Le due squadre arrivano a questa importantissima sfida in due momenti fisici e psicologici completamente diversi dopo i rispettivi esordi in Champions League. Mentre l'Inter è riuscita a fermata in trasferta una corazzata come il Manchester City sullo 0 a 0, il Milan è caduto, e si è fatto male, in casa contro il Liverpool facendo partire una forte contestazione da parte dei propri tifosi.

Questo fa sì che anche i due allenatori arrivano alla partita di domenica in situazioni diverse, come scritto questa mattina anche da Tuttosport, che ha titolato "Inzaghi-Fonseca: è il derby degli opposti", volendo in un certo senso ribadire la traballante posizione sulla panchina del Milan dell'allenatore portoghese, che in caso di sconfitta potrebbe essere esonerato.