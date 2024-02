Tuttosport: "Leao giura fedeltà e spegne le voci: 'Il futuro? Al Milan'"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Leao giura fedeltà e spegne le voci: 'Il futuro? Al Milan'". Ieri sera, durante la presentazione del suo libro "Smile", l'attaccante portoghese ha allontano le voci di mercato sul suo conto (lo vuole il PSG per sostituire Mbappè) e ha giurato fedeltà al club rossonero: "Sono arrivato al Milan bambino, i primi anni sono stati difficili, perché non giocavo molto. Mi hanno aiutato a crescere come giocatore e come uomo. Sono arrivati poi momenti difficili e sono sempre stati qui. Quindi non potevo lasciare loro, perché la mia educazione anche è così. Lealtà, sempre. Il mio futuro? Al Milan".

Leao ha parlato poi anche di Zlatan Ibrahimovic: "Una persona in più, una persona che conosce bene le nostre caratteristiche. È stato un calciatore, la sua mentalità è molto importante e ci aiuta tanto".