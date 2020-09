Tuttosport - Lille, no al Newcastle per Soumarè: gli inglesi avevano offerto 35 milioni di euro

Tra le squadre interessate a Soumarè, giovane talento del Lille, senza dubbio figura il Milan. I rossoneri, in particolare, hanno sondato il centrocampista classe 99' come l'alternativa a Bakayoko per cui la trattativa è in stallo. Secondo quanto riporta Tuttosport, sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Newcastle che ha offerto ai francesi 35 milioni di euro: i rossoblù, tuttavia, hanno rifiutato l'offerta