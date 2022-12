Tuttosport - Maignan, dopo l'Epifania i nuovi esami al polpaccio. Sportiello, Vicario e Cragno in attesa

MilanNews.it

Dopo l'Epifania, Mike Maignan si sottoporrà a nuovi esami per capire come sta il suo polpaccio e di conseguenza quando potrebbe tornare in campo. In base a cosa emergerà da questi controlli, il Milan deciderà se tornare o meno sul mercato, dove nel mirino ci sono sempre Sportiello, Vicario e Cragno.