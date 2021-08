Tuttosport - Maldini pronto a chiudere per Adli e Florenzi: si lavora sulle formule dei trasferimenti

Yacine Adli e Alessandro Florenzi sono due obiettivi concreti del Milan, ma l'intesa totale con Bordeaux e Roma ancora non è arrivata. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, saranno giorni importanti per il mercato rossonero, con le negoziazioni che vanno avanti per portare i due giocatori a Milanello il prima possibile. Paolo Maldini lavora al meglio per trovare la giusta quadra economica e la formula.