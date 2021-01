Tuttosport - Mandzukic ha una gran voglia di approdare al Milan

Proseguono i contatti con Mandzukic e chi lo rappresenta. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega che l’attaccante croato, che si sta allenando a Zagabria, ha una grande voglia di sbarcare a Milanello e mettersi nuovamente in gioco in una realtà competitiva. L’accordo economico potrebbe essere trovato facilmente, con un ingaggio non superiore ai 2 milioni per i prossimi mesi e un’opzione di rinnovo in estate qualora le cose dovessero andare bene.