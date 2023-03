Tuttosport - Mercato Milan: per il ruolo di centravanti in cima alla lista c'è Jonathan David del Lille

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport in merito al mercato del Milan, in cima alla lista di Maldini e Massara per il ruolo di centravanti c'è Jonathan David, giocatore canadese classe 2000 che milita nel Lille (finora 19 gol in 27 partite in Ligue 1). Okafor del Salisburgo e Openda del Lens sono invece in seconda fila.