Tuttosport - Milan, Acerbi idea low-cost per la difesa. Piacciono anche Thiaw, Esteve e Viti

© foto di www.imagephotoagency.it

Se alla fine il Milan non dovesse chiudere per Sven Botman, in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di prendere un giocatore low cost e investire la maggior parte del budget sulla trequarti. Tra le idee su cui starebbe riflettendo il Milan c'è anche quella che porta a Francesco Acerbi, difensore esperto in uscita dalla Lazio che potrebbe muoversi per una cifra piuttosto bassa. Lo riferisce Tuttosport che rporta anche altri tre nomi low-cost per la difesa rossonera: sono quelli di Thiaw dello Schalke 04, di Esteve del Montpellier e di Viti dell'Empoli.