Tuttosport: "Milan, c’è il Parma. Chi fa il Giménez?"

"Milan, c’è il Parma. Chi fa il Giménez?": è il titolo odierno di Tuttosport. Sergio Conceiçao aspetta il centravanti messicano, ma oggi alle 12.30 è in programma una partita da vincere a tutti i costi contro i gialloblu di Pecchia che all'andata hanno vinto 2-1. In attacco il portoghese si affiderà ancora una volta ad Alvaro Morata che in Serie A ha realizzato solo cinque gol, mentre Tammy Abraham, che partirà dalla panchina, è fermo a due. Troppo pochi e per questo il Diavolo è pronto a fare un investimento importante per portare Santiago Gimenez a Milanello.