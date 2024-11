Tuttosport - Milan, chi al centro della difesa con Thiaw contro il Cagliari? Tomori in vantaggio su Pavlovic

Stasera in casa del Cagliari chi farà coppia con Malick Thiaw al centro della difesa rossonera? Secondo l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Fikayo Tomori è in vantaggio su Strahinja Pavlovic per partire dal primo minuto al fianco del tedesco, il quale è reduce da gol di testa contro il Real Madrid in Champions League. A completare la linea a quattro davanti a Maignan, come terzini ci saranno Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra.

Questa la probabile formazione del Milan:

DOVE VEDERE CAGLIARI-MILAN

Data: sabato 9 novembre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Unipol Domus, Cagliari

TV: DAZN

Web: MilanNews.it