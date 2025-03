Tuttosport: "Milan, comanda Furlani. Ibra fa un passo indietro"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Milan, comanda Furlani. Ibra fa un passo indietro". L'incontro andato in scena nei giorni scorsi a New York tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Diavolo, e Giorgio Furlani ha finalmente portato un po' di chiarezza sulla catena di comando nel club di via Aldo Rossi. L'ultima parola spetterà all'ad milanista, dunque sarà lui per esempio a scegliere il nuovo direttore sportivo rossonero.

Cosa farà Ibrahimovic? Sempre secondo quanto scrive stamattina Tuttosport, lo svedese "potrebbe fare davvero l’advisor di RedBird sul Milan, affiancando il nuovo direttore sportivo e sostenendolo con la forza della sua figura. Una sorta di passo indietro che Zlatan sembrerebbe ben disposto a fare".