Tuttosport - Milan, con il Porto sarà sfida sul campo e sul mercato per Corona

Tuttosport, in edicola quest'oggi, analizza uno degli avversari del Milan nel girone di Champions: il Porto. La squadra portoghese, allenata da Conceiçao, è un avversario temibile come dimostra l'eliminazione che ha operato nei confronti della Juventus lo scorso anno. Sarà un derby anche per l'allenatore dei portoghesi poichè Conceiçao ha vestito la maglia dell'Inter in passato e che conosce bene la Serie A. Il Milan, al momento, vive anche una sfida di mercato con il Porto: Jesus Corona, calciatore dei lusitani, è ambito dai rossoneri che vorrebbero farne il rinforzo per l'attacco. La trattativa, tuttavia, non è semplice.