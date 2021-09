Tuttosport - Milan, coperta corta anche a centrocampo

Per fortuna che c'è Tonali, visto che la coperta di Pioli - così come in altri reparti - è corta anche a centrocampo. Come riporta Tuttosport, contro la Juventus il tecnico rossonero avrà a disposizione solo tre mediani: Tonali e Kessie giocheranno dal primo minuto, mentre in panchina andrà Bennacer. Niente da fare per Krunic e Bakayoko, entrambi fermi ai box per infortunio.