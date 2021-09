Tuttosport: "Milan, dietrofront! Irrompe Gazidis: sui prezzi Champions si cambia politica"

"Milan, dietrofront! Irrompe Gazidis: sui prezzi Champions si cambia politica": titola così questa mattina Tuttosport in merito alle proteste dei tifosi milanisti che hanno portato il club ad abbassare i prezzi per le partite casalinghe del Diavolo in Champions League. L'ad Ivan Gazidis ha scritto una lunga lettera nella quale ha ammesso l'errore della società di via Aldo Rossi e la decisione di andare incontro alle esigenze dei supporters rossoneri.