Tuttosport - Milan, dopo la sosta Pioli potrebbe tornare al 4-2-3-1

Secondo Tuttosport in edicola stamattina, dopo la sosta Stefano Pioli potrebbe decidere di abbandonare il 3-4-2-1, modulo scelto per dare maggiore compattezza alla sua squadra dopo i troppi gol subiti a gennaio, e tornare al 4-2-3-1, cioè il sistema di gioco con cui il Milan ha vinto lo scudetto nella scorsa stagione. Questo perchè nelle ultime settimane il Diavolo non gioca bene e fa troppa fatica in fase offensiva a creare occasioni da gol.