Tuttosport - Milan, doppio ostacolo per Botman

Nonostante gli ottimi rapporti con il Milan e la necessità da parte del Lille di fare cassa, al momento non c'è un’apertura del club francese su Botman. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulla "trattativa" per il trasferimento in rossonero del difensore olandese. Il primo ostacolo è rappresentato dalla formula: il Lille, per separarsi dal giocatore, pretende la cessione a titolo definitivo con incasso immediato, quindi non accetterà proposte in prestito. E poi c'è il prezzo, 30 milioni di euro, cifra che i vertici di via Aldo Rossi non sono intenzionati a spendere.