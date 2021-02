Tuttosport - Milan, Hauge fuori dalla lista UEFA: il giocatore ha accettato e capito la scelta

Il Milan ha consegnato nelle scorse ore la lista UEFA per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League. Nell'elenco non c'è Jens Petter Hauge il quale ha accettato e capito la scelta del club di via Aldo Rossi: come spiega Tuttosport, i rossoneri sono stati costretti a ridurre il numero dei giocatori (da 23 a 22) poiché non sono presenti otto giocatori formati tra i vivai italiani e quello milanista.