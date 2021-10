Tuttosport - Milan, Ibra atteso in gruppo tra mercoledì e giovedì

Zlatan Ibrahimovic ha lavorato a parte anche ieri a Milanello, ma tra mercoledì e giovedì è atteso il suo rientro in gruppo: a riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che lo svedese potrebbe anche essere convocato già per il Verona, ma il suo obiettivo è essere in campo martedì prossimo in Champions League contro il Porto.