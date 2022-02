Tuttosport - Milan, Ibra continua il suo lavoro in palesta: il tendine d'Achille destro continua a dargli fastidio

Non arrivano grosse da novità da Milanello dove Zlatan Ibrahimovic prosegue il suo lavoro in palestra: come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il tendine d'Achille destro continua infatti a dargli fastidio e dunque per ora non si sa ancora quando potrà tornare a disposizione di Stefano Pioli. Le sue condizioni vengono valutate giorno dopo giorno nella speranza che il dolore passi presto.