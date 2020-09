Tuttosport - Milan, Ibrahimovic e l'Europa: il connubio tra i rossoneri e lo svedese torna 8 anni dopo

La gara contro lo Shamrock Rovers, valevole per il preliminare di Europa League, decreterà il ritorno del connubio tra il Milan e Ibrahimovic in Europa. Nonostante i palcoscenici non siano simili a quelli che lo svedese aveva lasciato nel lontano 2012, più di 3000 giorni dopo Ibrahimovic tornerà a giocare una partita con la maglia del Milan oltre confine. L'ultima partita con cui lo svedese aveva salutato il Milan europeo, in particolare, fu il discusso quarto di finale contro il Barcellona in cui il club rossonero fu eliminato dopo una partita ricca di contestazione. L'ultimo timbro con la maglia del Milan in Europa, invece, fu il rigore siglato contro l'Arsenal nella vittoria dei rossoneri sui londinesi per 4-0.