Tuttosport - Milan, il saluto di Gazidis ai dipendenti rossoneri: "Rimarrò per sempre un milanista"

Come anticipato da Milannews.it nelle scorse ore (clicca qui per leggere la nostra anticipazione) e riportato stamattina da Tuttosport, nella giornata di ieri Ivan Gazidis, che tra qualche giorno non sarà più l'amministratore delegato rossonero, ha voluto incontrare i circa 150 dipendenti del Milan per salutarli prima del suo addio al club di via Aldo Rossi. Il dirigente sudafricano, molto commosso e altrettanto orgoglioso del lavoro svolto in questi anni, ha dichiarato: "Rimarrò per sempre un milanista. Tiferò sempre per questi colori".