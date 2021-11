Tuttosport - Milan in apprensione per l'infortunio di Calabria

Sono ore di apprensione, in casa Milan, per l’infortunio di Davide Calabria, il quale è stato costretto a lasciare il ritiro della nazionale azzurra a causa di un gastidio al polpaccio. Il terzino rossonero ha già fatto rientro a Milano: come riporta Tuttosport, nelle prossime ore verrà sottoposto agli esami strumentali da parte dello staff medico di Milanello per capire l'entità del problema. Ovviamente, tutti si augurano che non sia nulla di grave e che Calabria si sia fermato in tempo per evitare guai peggiori.