Tuttosport - Milan, Kalulu potrebbe iniziare la sua avventura rossonera in Primavera da fuoriquota

Pierre Kalulu, il cui arrivo al Milan è stato ufficializzato nelle scorse ore, è un giovane di grandi prospettive, ma non ha ancora debuttato fra i professionisti e per questo il club di via Aldo Rossi starebbe pensando di inserirlo gradualmente nella squadra di Pioli. Per questo motivo, come riporta Tuttosport oggi, la sua avventura in maglia rossonera iniziare in Primavera da fuoriquota.