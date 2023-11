Tuttosport - Milan, Kelly primo obiettivo per la difesa. Il piano B è Estève del Montpellier

Lloyd Kelly, giocatore classe 1998 che è in scadenza di contratto con il Bournemouth, è il primo nome della lista del Milan per rinforzare la difesa a gennaio. Ma ovviamente l'inglese non è l'unico profilo seguito dai rossoneri: come riporta stamattina Tuttosport, il piano B è Maxime Estève, 21enne centrale del Montpellier. Sullo sfondo resta anche Konstantinos Koulierakis, ma la valutazione da 10 milioni di euro del Paok è troppo alta per il Diavolo.