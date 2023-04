Tuttosport - Milan, le condizioni di Diaz: oggi si saprà qualcosa in più, ma non dovrebbero esserci problemi

MilanNews.it

A Napoli, Brahim Diaz ha regalato un gol e un assist, ma anche tante belle giocate prima di dover uscire dopo qualche minuto dall'inizio del secondo tempo per un fastidio muscolare. In merito alle sue condizioni fisiche, come riporta Tuttosport questa mattina, oggi si saprà qualcosa in più, ma ieri non c’erano allarmi in vista su di lui.