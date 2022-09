Tuttosport: "Milan, manca un Kessie. Senza di lui centrali indifesi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Milan, manca un Kessie. Senza di lui centrali indifesi". In questo avvio di stagione i rossoneri stanno subendo troppi gol e uno dei motivi potrebbe essere l'assenza in mezzo al campo di un giocatore come l'ivoriano, passato in estate al Barcellona, che dava grande equilibrio e protezione alla difesa milanista.