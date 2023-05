Tuttosport - Milan, non solo Loftus-Cheek e Kamada: nel mirino anche Alcaraz e Miramon

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pesante l'infortunio di Bennacer, il Milan si è subito attivato per cercare un sostituto sul mercato. Tra i nomi ci sono Loftus-Cheek per la mediana, meentre sulla trequarti piace Kamada dell'Eintracht Francoforte come obiettivo a parametro zero. Tra i tanti profili, però, ce ne sono due argentini: Carlos Alcaraz del Southampton e Ignacio Miramon, classe 2003 del Gimnasia de La Plata, ora impegnato con la propria nazionale nel Mondiale Under 20. Come riporta Tuttosport, il secondo profilo è seguito anche dal Manchester United.