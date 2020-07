Secondo quanto riporta l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, nelle ultime ore sarebbero arrivati nuovi segnali di apertura al Milan da Timoué Bakayoko, centrocampista rientrato al Chelsea dopo la stagione in prestito al Monaco. Per l'eventuale ritorno in rossonero, servirà però un sacrifico da parte del francese sul suo ingaggio.