Tuttosport - Milan, offerta da 8 mln dell'Eintracht per Hauge: i rossoneri ne chiedono 15

Secondo quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, nelle ultime ore è arrivata in via Aldo Rossi un'offerta da 8 milioni di euro dell'Eintracht Francoforte per Jens-Petter Hauge. Per il Diavolo si tratta però di una proposta troppo bassa visto che il norvegese viene valutato 15 milioni di euro.