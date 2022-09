Tuttosport - Milan, Origi dovrebbe tornare a disposizione tra Chelsea e Juventus

MilanNews.it

Divock Origi salterà non solo il match di domani sera contro la Dinamo Zagabria, ma anche quello di campionato di domenica contro il Napoli: l'attaccante rossonero è infatti tornato in Belgio per risolvere insieme allo staff medico della sua nazionale il fastidio al tendine del retto femorale che lo sta tormentando negli ultimi giorni. A Milanello non si fanno previsioni su quando potrà tornare in campo, ma, secondo Tuttosport, è ipotizzabile un suo ritorno a disposizione di Stefano Pioli tra la sfida di Champions del 5 ottobre in casa del Chelsea e quella successiva di Serie A contro la Juventus a San Siro.