Tuttosport - Milan, piacciono sempre Baldanzi e Zaniolo ma entrambi dipendono dal destino di Diaz

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i giocatori che piacciono di più al Milan per rinforzare la trequarti ci sono anche Tommaso Baldanzi dell'Empoli e Nicolò Zaniolo del Galatasary, già cercato a lungo dal Diavolo a gennaio. Come spiega stamattina Tuttosport, il loro eventuale approdo in rossonero dipende però dal destino di Brahim Diaz, con il club di via Aldo Rossi che deve ancora decidere se riscattarlo o meno dal Real Madrid dopo il prestito.