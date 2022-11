Tuttosport: "Milan, Pioli non va in vacanza e si aggiorna pure col basket"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, Pioli non va in vacanza e si aggiorna pure col basket": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il tecnico rossonero, nonostante la pausa per il Mondiale, continua a lavorare e a pensare a nuove soluzioni per migliorare la sua squadra. Venerdì, Pioli ha assistito alla partita di Eurolega tra la Virtus Bologna e l'Efes di Istanbul. Qualche tempo fa, l'allenatore milanista aveva dichiarato: "Io sono amante degli sport ad alto livello di qualsiasi genere. Si può prendere qualcosa su base motivazionale o di carattere tecnico. Ho provato a portare qualcosa dal basket sulle palle inattive". E chissà che in questa sosta non abbia "rubato" al basket qualche nuova idea...