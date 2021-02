Tuttosport - Milan, Pioli si prepara ad avere la rosa "abbondante"

Per il Milan la fine dell’emergenza legata agli infortuni sta per terminare. Come scrive Tuttosport, Stefano Pioli, a breve avrà "problemi" di abbondanza. Infatti, Simon Kjaer è vicinissimo al rientro, Sandro Tonali anche e Brahim Diaz quasi. Poi con Mario Mandzukic davanti, la batteria degli attaccanti è al completo. Per il tecnico rossonero, una manna scesa dal cielo, dato che da quando è arrivato in rossonero non gli è mai successo di poter disporre di una rosa ampia.