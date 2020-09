Tuttosport - Milan, possibili partenze in difesa: gli indiziati sono Laxalt e Duarte

Le possibili uscite in casa rossonera non riguardano solo il centrocampo ma potrebbero inficiare anche il reparto difensivo. Secondo quanto riporta Tuttosport, in particolare, la dirigenza rossonera è al lavoro sia per rinforzare il reparto arretrato che per sfoltirlo. Tra i possibili partenti, in particolare, figurano Laxalt e Duarte con quest'ultimo che non ha dato troppe garanzie al club rossonero. Per quanto riguarda Musacchio, invece, a causa delle sue condizioni fisiche fatica a attrare offerte così come Conti e Calabria che non hanno squadre interessate a comprarli.