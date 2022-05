Tuttosport - Milan, RedBird vorrebbe fare del club rossonero una "media company"

MilanNews.it

Prosegue spedita la trattativa tra Elliott e RedBird per il Milan che presto potrebbe quindi cambiare proprietario. Come riporta Tuttosport, il fondo di Gerry Cardinale vorrebbe fare del club neo campione d0Italia una "media compagny", vale a dire creare, come avviene negli Stati Uniti con alcune società di baseball, basket e football americano, sinergie in altri settori. Inoltre, il Diavolo potrebbe essere la capofila di un possibile network tutto targato RedBird all’interno del mondo del calcio.